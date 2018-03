Grüne: Staatsregierung verplempert Geld und Vermögen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Nach der Rüge des Obersten Rechnungshofs kritisieren auch die Landtags-Grünen die Finanzpolitik der Staatsregierung. "Die Zahlen zeigen es deutlich: Die CSU-Regierung lebt in den Tag hinein, ohne an die Zukunft zu denken", sagte Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann am Dienstag in München.

Der neue Ministerpräsident Markus Söder sei als Finanzminister "der sorgenlose Hans-Guck-in-die Luft" gewesen, der steigende Einnahmen als selbstverständlich angesehen und die Steuerbeiträge der Bürger unbedacht in den staatlichen Konsum gesteckt habe. Dafür sei die Investitionsquote gesunken. "Das ist fatal, denn das geht zulasten unserer Kinder und Enkelkinder. Es wurden keine Werte geschaffen oder erhalten, sondern Geld und Vermögen verplempert", klagte Hartmann.

Der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) ermahnt Söder und die künftige Staatsregierung in seinem neuen Jahresbericht wieder zu mehr Sparsamkeit. In dem Bericht, der am Montagabend publik geworden war und am Dienstag offiziell vorlegt wurde, kritisieren die Finanzprüfer regelmäßige und übermäßige Ausgabensteigerungen im Staatshaushalt.