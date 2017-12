Arbeitnehmer stellen fast 3500 Anträge auf Insolvenzgeld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In den ersten zehn Monaten des Jahres sind bei den Thüringer Arbeitsagenturen in etwa so viele Anträge auf Insolvenzgeld eingegangen wie im gesamten Vorjahr. Bis Oktober waren es 3457 Anträge, im Gesamtjahr 2016 knapp 3800. Das berichtet der MDR unter Berufung auf die Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt/Thüringen. 2015 lag die Zahl der Anträge mit knapp 5500 noch deutlich höher.

Arbeitnehmer können Insolvenzgeld beantragen, wenn der eigene Arbeitgeber zahlungsunfähig ist und Lohn oder Gehalt nicht mehr oder nur noch teilweise zahlt. Es wird einmalig von der Arbeitsagentur vergeben und beträgt die Höhe dreier Netto-Monatsgehälter.