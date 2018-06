Weiter frisches Obst für Kinder in Grundschulen und Kitas

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Viele Grundschüler und Kindergartenkinder in Niedersachsen werden auch im kommenden Schuljahr kostenlos frisches Obst, Gemüse und Milch erhalten. 800 Schulen und 400 Kindertagesstätten werden von diesem Sommer bis zum Sommer 2019 an dem EU-Schulprogramm teilnehmen, teilte das Landwirtschaftsministerium am Freitag mit. Das Programm wird mit vier Millionen Euro aus EU-Mitteln sowie mit Geldern aus dem Landeshaushalt finanziert. "Das Geld ist sinnvoll investiert. Das Fundament für eine gesunde Ernährung wird so bei den Jüngsten gelegt", sagte Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU). Die EU schreibt vor, dass alle teilnehmenden Schulen ernährungspädagogische Begleitprogramme anbieten. Dies können die Einrichtung einer Koch-AG, gemeinsame gesunde Schulfrühstücke oder der Besuch eines Obst-, Gemüse- oder Milchbauern sein.