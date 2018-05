Prognose: 20 Prozent des Stromverbrauchs aus Erneuerbaren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Beim Stromverbrauch in Hessen hat die Quote von hierzulande produzierter erneuerbarer Energie 2017 einer Prognose zufolge die 20-Prozent-Marke erreicht. Ein Jahr zuvor hatte der Wert bei 16,9 Prozent gelegen. Energieminister Tarek Al-Wazir (Grüne) sieht sein selbst gesetztes 25-Prozent-Ziel damit in Reichweite. Diese Schwelle will das Land zum Ende der Legislaturperiode Anfang 2019 erreichen.

Der zuletzt deutliche Zuwachs habe auch daran gelegen, dass 2017 ein gutes Windjahr mit vergleichsweise vielen Sonnenstunden gewesen sei, erläuterte Al-Wazir am Freitag in Wiesbaden. Mehr als 100 Windkraftanlagen mit einer Leistung von rund 300 Megawatt waren im vergangenen Jahr in Hessen zusätzlich entstanden - im ersten Quartal 2018 waren es bislang 19 Anlagen mit knapp 80 Megawatt. Neu installierte Windräder sind nach den Worten des Ministers leistungsstärker - auch bei schwachem Wind.

Der temperaturbereinigte Stromverbrauch je Einwohner geht in Hessen seit Jahren zurück - laut Prognose auch 2017. Bei diesen Werten wird die wetterbedingte Außentemperatur herausgerechnet, um vergleichbare Werte zu erhalten. Die Schätzungen zur hessischen Energiebilanz stammen vom Leipziger Institut für Energie.