Tagung: Neue Geschäftsfelder für Windenergiebranche

Rostock (dpa/mv) - Mehr als 300 Vertreter der Windenergiebranche aus ganz Europa werden am 18. und 19. April zur zweitägigen Fachkonferenz "Wind & Maritim" in Rostock erwartet. In diesem Jahr solle vor allem die so genannte Sektorenkopplung in den Blick genommen werden, teilten die Veranstalter am Montag mit. Wind werde bislang vor allem mit Stromerzeugung in Verbindung gebracht, die Sektoren Wärme und Mobilität jedoch vernachlässigt. Windenergieerzeuger wollten Strom verstärkt direkt an gewerbliche Abnehmer und regionale Stadtwerke liefern, die damit Fernwärme oder Strom für E-Mobilität bereitstellen könnten. Mit Fachvorträgen und Gesprächsrunden sollen Vertreter von On- und Offshore-Windenergie und maritimer Wirtschaft zusammengebracht werden.