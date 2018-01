Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osterrönfeld (dpa/lno) - Eine wichtige Stromleitung für die Windenergie in Schleswig-Holstein wird heute in Osterrönfeld bei Rendsburg eingeweiht. Energieminister Robert Habeck (Grüne) wird gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Netzbetreibers Tennet, Lex Hartman, den Startknopf für die neue "Strom-Autobahn" drücken. Die neue 380 Kilovolt (kV)-Höchstspannungsleitung kann sieben Mal soviel Strom aufnehmen wie die bisherige 220-kV-Leitung. Dadurch dürften deutlich weniger netzstabilisierende Maßnahmen und Eingriffe in die konventionelle Energieerzeugung in Schleswig-Holstein notwendig werden.

Der 70 Kilometer lange Teilabschnitt der Höchstspannungsleitung "Mittelachse" verbindet die Umspannwerke Hamburg/Nord und Audorf/Süd bei Rendsburg. Audorf/Süd ist ein Neubau und wird wie das ebenfalls neue Umspannwerk in Kummerfeld im Kreis Pinneberg jetzt offiziell in Betrieb genommen. Umspannwerke können die Stromspannung für den Transport im jeweiligen Netz transformieren.

Die neue Höchstspannungsleitung wird nach ihrer Fertigstellung voraussichtlich im Jahr 2020 insgesamt etwa 150 Kilometer lang sein. Sie reicht dann von Hamburg Nord bis zur dänischen Grenze und wird danach von dänischen Netzbetreibern bis nach Kassö (Dänemark) gebaut. Langfristig sollen Anschlüsse über Niedersachsen bis nach Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg reichen und den Industriezentren dort Windstrom aus Schleswig-Holstein liefern.

Tennet investiert nach eigenen Angaben insgesamt drei Milliarden Euro in die künftigen drei Haupt-Stromachsen in Schleswig-Holstein. Das sind die "Westküstenleitung", die "Mittelachse" und die "Ostküstenleitung".