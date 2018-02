Grünes Licht für Zubringer zur Westküstenleitung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Eine wichtige Zubringer-Stromleitung für die geplante große Westküstentrasse kann gebaut werden. Wie das Energieministerium in Kiel am Mittwoch berichtete, hat das Ressort für den Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung in Dithmarschen zwischen den Umspannwerken Heide und Strübbel den Planfeststellungsbeschluss erlassen. Die Kosten für die 28 Kilometer lange Leitung werden auf 21 Millionen Euro geschätzt. Die Bauarbeiten sollen umgehend begonnen.

Den Angaben zufolge wird abgesehen von der unmittelbaren Umgebung des Umspannwerks Heide-West die bestehende Trasse genutzt. "Mit Hilfe dieses Ersatzneubaus wird eine leistungsfähige Anbindung des Hochspannungsnetzes im Raum Heide an die Westküstenleitung geschaffen", sagte Minister Robert Habeck (Grüne). Der Ersatzbau ist aus Kapazitätsgründen erforderlich.