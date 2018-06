Bei der Uniper-Hauptversammlung kommt es auf Eon an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Vor dem Einstieg des finnischen Fortum-Konzerns beim Stromerzeuger Uniper haben am Mittwoch (10.00 Uhr) die Uniper-Aktionäre das Wort. Bei der Hauptversammlung in Essen dürfte es auch um die Rolle von Vorstandschef Klaus Schäfer gehen, der sich lange gegen die Finnen gewehrt hat. Ein an Uniper beteiligter US-Fonds hat einen Antrag auf Einsetzung eines Sonderprüfers angekündigt, der die Abwehrmaßnahmen des Managements durchleuchten soll. Dabei soll es auch um mögliche Schadenersatzansprüche gegen den Vorstand gehen.

Ob über den Antrag abgestimmt wird, ist aber offen. Medienberichten zufolge will Unipers ehemaliger Mutterkonzern Eon, der noch knapp 47 Prozent der Anteile hält, eine Vertagung der Abstimmung über den Antrag sowie über die Entlastung des Vorstands beantragen. Eon wollte sich dazu nicht äußern. Eon hat seine Aktien für rund 3,8 Milliarden Euro an Fortum verkauft. Weil aber noch nicht alle kartellrechtlichen Genehmigungen vorliegen, wird Eon noch an der Hauptversammlung teilnehmen.