Cuxhaven eröffnet erste Landstromanlage für Frachtschiffe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cuxhaven (dpa) - Die Luftverschmutzung von Schiffen soll eine neue Landstromanlage in Cuxhaven verringern helfen. Die erste Anlage dieser Art für Frachtschiffe in den Häfen von Niedersachsen Ports wird dort heute im Offshore-Hafen eröffnet. Sie besteht aus einer Konverterstation und einer acht Meter hohen Kabelzuführung. Hintergrund des Baus ist der hohe Energiebedarf von Schiffen, die in den Häfen Motoren laufen lassen und dadurch Schadstoffe ausstoßen und Lärm produzieren. Zur Eröffnung hat sich auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) angekündigt.