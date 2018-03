Jenoptik zahlt Aktionären höhere Dividende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Nach einem kräftigen Plus bei Umsatz und Ertrag zahlt der Technologie- und Rüstungskonzern Jenoptik seinen Aktionären für 2017 eine höhere Dividende. Vorgeschlagen seien 0,30 Euro pro Aktie nach 0,25 Euro im vergangenen Jahr, sagte der Vorstandschef des TecDax-Unternehmens, Stefan Traeger, am Donnerstag in Jena. Es erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatzanstieg von 9,2 Prozent auf 747,9 Millionen Euro. Unterm Strich stand ein Gewinn von 72,5 Millionen Euro und damit rund ein Drittel mehr als 2016. Jenoptik mit rund 3700 Mitarbeitern und seinem Hauptsitz in Jena ist einer der wenigen eigenständigen Konzerne in Ostdeutschland.