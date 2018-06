Hamburger Drogeriekette will auch nach Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Berlin (dpa/bb) - Die Hamburger Drogeriekette Budnikowsky expandiert nach Berlin. Ende August oder Anfang September will das Unternehmen in Prenzlauer Berg seine erste Berliner Filiale eröffnen, wie Budnikowsky am Freitag in Hamburg mitteilte. Eine zweites Geschäft in der Hauptstadt solle wenig später hinzukommen. Budnikowsky hat bislang 186 Filialen in Hamburg und Umgebung und wagt nun erstmals den Schritt heraus aus seiner Stammregion.

Budnikowsky konkurriert mit den bundesweit dominierenden Märkten dm und Rossmann. Im Mai gründete die Hamburger Firma ein Gemeinschaftsunternehmen mit Edeka für Einkauf, Verwaltung und Logistik. Der Einzelhandelskonzern will mit eigenen Drogeriemärkten ebenfalls in dem Segment mitmischen.