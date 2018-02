Umsetzung der Pläne für erstes City-Outlet-Center ungewiss

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gelnhausen (dpa/lhe) - Die Realisierung von Hessens erstem innerstädtischen Outlet-Center erscheint ungewiss. Die Projektentwickler des "Barbarossa City Outlets" in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) hatten bis zum vergangenen Sonntag Zeit, einen Vermietungsstand von mindestens 50 Prozent nachzuweisen. Doch das ist offenbar nicht geschehen.

Bürgermeister Daniel Christian Glöckner (FDP) sagte laut einer Mitteilung der Stadt am Montagabend: "Die Barbarossa City Outlet GmbH & Co. KG beziehungsweise deren Vertreter haben nun die Möglichkeit, die erforderlichen Dokumente und Genehmigungen, die sich aus dem Kaufvertrag ergeben, vorzulegen. Aktuell liegen uns noch keine Daten vor."

Im nächsten Schritt werde die Stadt die Projektentwickler vertragsgemäß in Verzug setzen, erklärte Glöckner. Die notwendigen Dokumente seien dann innerhalb von vier Wochen vorzulegen. Projektentwickler Marc-Ernst Oberscheid war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Die Stadt machte auf weitere Anfragen am Dienstag keine Angaben.

Im Sommer hatte der Bauamtsleiter der Stadt, Günther Kauder, noch gesagt, dass das Fabrikverkaufszentrum bis Jahresende eröffnen solle. Laut Plan soll das Outlet in einem ehemaligen Kaufhaus entstehen. Die Immobilie steht seit Jahren leer. Die Umbaukosten sollten bei rund 16 Millionen Euro liegen.

Vorgesehen in den Outlet-Plänen ist eine Verkaufsfläche von 10 000 Quadratmetern, verteilt auf vier Etagen. 60 Markenshops sollten untergebracht werden. In Outlets werden Artikel zu Schnäppchenpreisen angeboten. Die Hersteller bieten B-Ware, Auslaufmodelle oder Artikel aus alten Kollektionen an.