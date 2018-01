Computerspiele: eSports-Festival Dreamhack Leipzig beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Auf dem Messegelände in Leipzig stürzen sich Gaming-Fans heute in einen Computerspiele-Marathon. Auf der LAN-Party der Dreamhack können sie 56 Stunden am Stück spielen. 1732 Plätze gibt es in diesem Jahr laut Leipziger Messe für die Spieler. Außerdem werden auf der Dreamhack bis zum Sonntag verschiedene eSports-Turniere ausgetragen. Dabei geht es um Preisgelder von einer Viertelmillion US-Dollar. Am Samstag steht auf der Dreamhack zudem ein Cosplay-Wettbewerb an. Voriges Jahr kamen laut Messe rund 15 000 Besucher zu dem Festival.