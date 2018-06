Chemiestandort Bitterfeld-Wolfen: 125-jähriges Bestehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bitterfeld-Wolfen (dpa/sa) - Am Chemiestandort Bitterfeld-Wolfen beginnt am Montag eine Festwoche zum 125-jährigen Bestehen der Industrieregion. Bis zum Sonntag gibt es nach Angaben der Organisatoren unter anderem Ausstellungen und die Premiere eines Dokumentarfilms. Im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen sind heute rund 300 Unternehmen angesiedelt, darunter Betriebe internationaler Firmen der Chemie- und Pharmabranche, sowie Mittelständler und kleine Dienstleister. Rund 12 000 Menschen arbeiten am Standort. Der Braunkohleabbau wurde nach 1990 in der Region eingestellt, ebenso die Produktion von Filmen (Orwo Wolfen).

Der Strukturwandel ging einher mit dem Abbau von Zehntausenden von Arbeitsplätzen, nach 1990 zusätzlich durch die Krise der Solarbranche. Die Stilllegung von maroden Produktionsstätten der Chemie und Braunkohle ließ die Umwelt gesunden. Bei einem Festakt zum Standortjubiläum wird Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in Bitterfeld-Wolfen die Rede halten (7. Juni).