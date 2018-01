Gewinnmitnahmen nach Rekordjagd an der Wall Street

Direkt aus dem dpa-Newskanal

New York (dpa) - Kasse machen lautete am Anfang der neuen Woche das Motto an der Wall Street. Nach zuletzt fünf Handelstagen mit einer Bestmarke nach der anderen konnte der Dow Jones Industrial heute keinen weiteren Rekord verzeichnen. Der Leitindex fiel um 0,67 Prozent auf 26 439 Punkte, bevor im Wochenverlauf die nächsten Kurstreiber erwartet werden. Der Eurokurs fiel unter die Marke von 1,24 US-Dollar.