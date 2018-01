Dax zollt steigenden Zinsen Tribut

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Steigende Zinsen und drohende Kursverluste in New York bremsen den Dax aus. Der schwächelnde Euro konnte dies nicht wettmachen.

Entsprechend ging es für den deutschen Leitindex am Nachmittag um 0,16 Prozent auf 13.318,80 Punkte bergab. Noch zu Handelsbeginn hatte der Dax mit moderaten Gewinnen an seinen Erholungsversuch vom Freitag angeknüpft.

Die Rendite fünfjähriger Bundesanleihen drehte zum Wochenstart erstmals seit Ende 2015 wieder ins Plus. "Die Zurückhaltung bei Aktien ist spürbar angesichts der Verluste am Anleihemarkt", kommentierte Neil Wilson von ETX Capital. Verantwortlich für diese Entwicklung waren unter anderem Aussagen des niederländischen Notenbankchefs Klass Knot, der forderte, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihr Wertpapierkaufprogramm "so schnell wie möglich" beendet sollte. Steigende Anleiherenditen schmälern die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu den festverzinslichen Wertpapieren.

Der Eurokurs stand am Montag unter Druck: Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,2369 US-Dollar, nachdem sie jüngst kurzzeitig über 1,25 Dollar geklettert war. Die EZB hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,2436 Dollar festgesetzt. Ein sinkender Euro begünstigt tendenziell die deutschen Exportunternehmen, da er ihre Produkte für Käufer außerhalb des Währungsraums verbilligt.

Etwas besser als der Dax schlugen sich zum Wochenstart die anderen deutschen Indizes. Der MDax, in dem sich die Aktien der mittelgroßen Unternehmen versammeln, kam mit einem Plus von 0,01 Prozent auf 27.028,42 Punkte allerdings kaum vom Fleck. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es indes um 0,53 Prozent auf 2679,91 Zähler hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,12 Prozent auf 3642,89 Punkte.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,40 Prozent am Freitag auf 0,47 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,33 Prozent auf 139,15 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,56 Prozent auf 158,90 Punkte.