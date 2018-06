Dax stabilisiert sich - Deutsche-Bank-Aktie erholt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Nach den herben Kursverlusten vom Donnerstag hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitagmorgen stabilisiert. Der Dax stieg im frühen Handel um 0,56 Prozent auf 12 675,75 Punkte.

Gleichzeitig konnten die Papiere der Deutschen Bank mit einem Plus von mehr als 2 Prozent den freien Fall vom Vortag zunächst einmal beenden.

Schlechte Nachrichten hatten deren Kurs schwer belastet. Einem Medienbericht zufolge zählt die US-Tochter des deutschen Geldinstituts für den US-Sicherungsfonds FDIC nunmehr zu den "Problembanken". Die Aktien waren daraufhin um mehr als 7 Prozent eingebrochen - und hatten auch den Dax in Mitleidenschaft gezogen. Zudem senkte die US-Ratingagentur Standard & Poor's die Kreditwürdigkeit der Deutschen Bank.

Der MDax der 50 mittelgroßen Werte legte am Freitagmorgen um 0,37 Prozent auf 26 425,69 Punkte zu. Das Technologiewerte-Barometer TecDax gab dagegen um 0,07 Prozent auf 2784,57 Punkte leicht nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um ein Prozent vor.

Die Lage bleibt aber unsicher. Beobachter verweisen neben der Regierungsbildung in Italien auch auf das anstehende Misstrauensvotum gegen den spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy. Am Nachmittag dürfte der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für den Monat Mai das Interesse auf sich ziehen. Vor allem der Entwicklung der Löhne und Gehälter gilt die Aufmerksamkeit.

Papiere des Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor brachen um fast 16 Prozent auf den niedrigsten Stand seit mehr als vier Jahren ein. Das Unternehmen wird nach eigener Aussage künftig weniger Halbleiter an Apple liefern.

Aktien von SAP legten nach einer Kaufempfehlung des US-Investmenthauses Jefferies um 0,87 Prozent zu. Die am Vortag beschlossenen Strafzölle in den USA auf Stahl- und Aluminiumimporte belasteten die Kurse der Hersteller am Freitag nicht mehr: Die Aktien von Thyssenkrupp und Salzgitter schlossen sich der allgemeinen Erholung an.