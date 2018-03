Dax mit moderaten Gewinnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Nach seiner jüngsten Erholung hat sich der Dax am Dienstag in kleinen Schritten weiter vorgewagt. Der deutsche Leitindex gewann am Morgen 0,10 Prozent auf 12.430,59 Punkte.

Er hatte sich nach seinem Rutsch auf das Tief seit Februar 2017 bei 11.830 Punkten zuletzt binnen einer Handelswoche wieder um über 5 Prozent nach oben gearbeitet. Von den Weltbörsen fehlten am Morgen aber die Argumente für weiteren Auftrieb.

Der MDax der mittelgroßen Werte rückte um 0,16 Prozent auf 26.164,71 Punkte vor. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,46 Prozent auf 2725,41 Zähler nach oben. Im Plus mit 0,26 Prozent stand auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50. Frische Impulse könnten am Nachmittag die US-Verbraucherpreise geben.

Die Versorgerbranche stand auch am Dienstag mit Geschäftszahlen weiter im Blick, nachdem sie bereits zum Wochenauftakt wegen der anstehenden Zerschlagung der RWE-Ökostromtochter Innogy und ihrer Aufteilung unter Eon und RWE die Schlagzeilen geliefert hatte. Die Chefs von Eon und RWE, Johannes Teyssen und Rolf Martin Schmitz, wollen nun ihre Pläne für die Neuordnung ihrer Geschäfte erläutern.

RWE kehrte derweil im vergangenen Geschäftsjahr nach einem Milliardenverlust 2016 wieder in die Gewinnzone zurück. Die Papiere legten als zweitbester Dax-Wert um mehr als 1 Prozent zu. Am Vortag hatten sie mehr als 9 Prozent dazugewonnen. Auch Eon überzeugte mit seinen jüngsten Zahlen und dem Ausblick, die Aktien gewannen an der Dax-Spitze fast 6 Prozent.

Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie rechnet im laufenden Jahr mit einem deutlichen Gewinnanstieg und will für 2017 eine Sonderdividende ausschütten. Den Marktteilnehmern reichte das aber offenbar nicht, die Aktien verloren 3 Prozent.

Die Aktien der Hannover Rück rutschten nach der Bekanntgabe endgültiger Jahreszahlen um fast dreieinhalb Prozent auf 110,90 Euro ab. Die US-Investmentbank Goldman Sachs bezeichnete die Ergebnisse zwar insgesamt als stark und lobte auch die Kapitaldecke, jedoch hielten die Probleme in der Personen-Rückversicherung an.

Eine Hochstufung von "Halten" auf "Kaufen" durch das Bankhaus Lampe ließ die Aktien des ebenfalls im MDax notierten Kupferkonzerns Aurubis um gut dreieinhalb Prozent steigen.