Dax fällt auf Fünfmonatstief - Schwache Wall Street

Frankfurt/Main (dpa) - Die schwache Tendenz an der Wall Street hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt massiv in die Flucht getrieben. Der Dax sackte im späten Handel zeitweise um mehr als 3 Prozent ab und erreichte den tiefsten Stand seit Anfang September 2017.

Letztlich verlor der Leitindex 2,62 Prozent auf 12 260,29 Zähler. Die deutlichen Abgaben gingen einher mit einem Anstieg des auch als Angstbarometer bekannten Volatilitätsindex' VDax. Dieser stieg um satte 28 Prozent.

Der MDax, in dem die mittelgroßen deutschen Unternehmen vertreten sind, büßte 2,51 Prozent auf 25 234,46 Punkte ein. Der TecDax der Technologiewerte fiel sogar um 4,03 Prozent auf 2455,76 Zähler.