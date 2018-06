Welterbe Erzgebirge: Neuer Onlineauftritt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Annaberg-Buchholz (dpa/sn) - Pünktlich zum Unesco-Welterbetag am Sonntag (3. Juni) präsentiert sich die Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří online in einem neuen Outfit. Auf der Internetseite www.montanregion-erzgebirge.de finden sich nun die 17 sächsischen und fünf tschechischen Bestandteile der Welterbe-Bewerbung wieder. Damit habe man auch den Onlineauftritt an den überarbeiteten Antrag angepasst, hieß es von der zuständigen Wirtschaftsförderung Annaberg-Buchholz.

Im zweiten Anlauf wurde das Projekt deutlich gestrafft, auf den Erzbergbau konzentriert und die Einmaligkeit des Erzgebirges deutlicher herausgearbeitet. Das 782-seitige Papier setzt sich nun aus 22 statt bisher 85 Bestandteilen zusammen.

Derzeit befindet sich der erzgebirgische Welterbeantrag in einem mehrstufigen Prüfverfahren. Unter anderem ist eine Vor-Ort-Besichtigung durch den internationalen Denkmalrat ICOMOS im Frühsommer geplant. Bei dessen Empfehlung könnte das Welterbekomitee im Sommer 2019 über die deutsch-tschechische Bewerbung entscheiden.

Am Wochenende laden zudem die Bergbau Erlebnistage rund um Schneeberg, Ehrenfriedersdorf, Freiberg und Altenberg dazu ein, einen Teil des möglichen Welterbes kennen zu lernen.