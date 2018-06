Bauland: Nassauische Heimstätte richtet Appell an Kommunen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Nassauische Heimstätte (NH) sucht nach Bauland. "Sie könnte mehr bauen, wenn sie mehr Angebote hätte", sagte Hessens Wohnungsbauministerin Priska Hinz am Montag in Wiesbaden. Die Grünen-Politikerin appellierte an die Kommunen, der Nassauischen Heimstätte mehr Flächen anzubieten. Constantin Westphal von der NH-Geschäftsführung sagte: "Wir bewegen uns im freien Markt wie in einem Haifischbecken."

Die NH bräuchte "dringend" Grundstücke. Die Gesellschaft reiche den Kommunen die Hand, wenn es darum gehe, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sagte Westphal. Dazu müssten die Städte keine eigenen Wohnungsbaugesellschaften gründen.

Die technische NH-Geschäftsführerin Monika Fontaine-Kretschmer erklärte, dass die NH ihre Innenentwicklung vorantreibe - also zusätzlichen Wohnraum auf bereits bebauten Arealen schaffe. Bei neuen Wohnungen werde darauf geachtet, dass sie groß genug sind für Familien mit Kindern. So entstehe in den Quartieren eine bessere Mischung - denn viele ältere Wohnungen aus dem NH-Bestand seien kleiner, in ihnen lebten oft ältere Menschen.

Der Leitende Geschäftsführer Thomas Hain kündigte an, dass die Nassauische Heimstätte bis 2021 rund 4900 neue Wohnungen bauen will. Die größte Herausforderung bleibe jedoch die Suche nach geeigneten Grundstücken, erklärte er. Für die Bauland-Akquise seien bis 2022 rund 200 Millionen Euro vorgesehen.