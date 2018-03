So viele neue Wohnungen genehmigt wie seit 2004 nicht mehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Der Bauboom in Mecklenburg-Vorpommern dauert an: Im vergangenen Jahr haben die Behörden im Land den Bau von 6827 Wohnungen genehmigt. Das sind so viele wie zuletzt im Jahr 2004, wie aus Daten des Statistischen Landesamtes vom Mittwoch hervorgeht.

Gut ein Drittel der Wohnungen (2338) sollen als Einfamilienhäuser errichtet werden, 350 in Zweifamilien- und 3505 in Mehrfamilienhäusern. Weitere 121 Appartements sind in vier Wohnheimen geplant. Die intensivsten Monate in den Bauämtern waren Oktober und Dezember mit jeweils 814 genehmigten Wohnungen.

Die meisten neuen Appartements sind in Rostock genehmigt worden (1517). Ein weiterer Hotspot des Wohnungsbaus ist demnach der Landkreis Vorpommern-Rügen mit Baugenehmigungen für 1335 Wohnungen, gefolgt vom Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 930. In der Universitätsstadt Greifswald, wo Wohnungsmangel herrscht, ist den Angaben zufolge der Bau von 317 Appartements genehmigt worden - sechs mehr als im deutlich größeren Neubrandenburg.