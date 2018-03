Weil: Weniger Bauvorschriften für mehr günstige Wohnungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Das Land Niedersachsen will Bauvorschriften lockern, um so das Angebot an günstigem Wohnraum zu verbessern. Mit weniger Bauvorschriften könnten aus Sicht der Landesregierung Investoren billiger bauen, was wiederum zu günstigeren Mieten führe. "Wir haben alle gesagt, dass wir weniger Vorschriften brauchen", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag nach einem Treffen mit Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU), Umweltminister Olaf Lies (SPD) und Vertretern der Landesvereinigung Bauwirtschaft Niedersachsen in Hannover.

Als Beispiele für Bauvorschriften, die zurzeit günstige Bauprojekte behindern, nannte die Landesvereinigung Bauwirtschaft etwa eine Norm, wonach Fenster sechs Millimeter dick sein sollten. "Vier Millimeter würden reichen und damit könnten wir viel kostengünstiger bauen", sagte Verbands-Geschäftsführerin Cornelia Höltkemeier. Einige solche Vorschriften wurden auf Bundes- und einige auf Landesebene beschlossen.