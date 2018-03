Weniger Baugenehmigungen und steigende Kosten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Baugenehmigungen zurückgegangen. Im vergangenen Jahr seien rund 4600 Vorhaben im Wohn- und Nichtwohnungsbau genehmigt worden und damit 4,3 Prozent weniger als noch 2016, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mit. Die geplanten Objekte waren in der Summe mit 1,33 Milliarden Euro allerdings um 13 Prozent teurer veranschlagt als im Jahr zuvor.

Das Minus bei den Genehmigungen betraf sämtliche Bauvorhaben. Bei den Nichtwohnbauten fiel der Rückgang allerdings laut Statistik mit 5,1 Prozent höher aus. Bei den Wohnbauten habe die Zahl der entstehenden Wohnungen zugenommen, obwohl es hier weniger Vorhaben gegeben habe. Alles in allem seien etwa 5240 Wohnungen geplant worden und damit 10,8 Prozent mehr als noch 2016. Hintergrund ist, dass mehr Mehrfamilienhäuser und Wohnheime geplant wurden.