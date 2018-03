Thüringer Bauhauptgewerbe macht 5,6 Prozent mehr Umsatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Das Bauhauptgewerbe in Thüringen hat im vergangenen Jahr mit fast 2,2 Milliarden Euro einen um 5,6 Prozent höheren Umsatz erzielt als im Jahr 2016. Damit lag die Branche im Freistaat im Umsatzzuwachs um 1,1 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt der Neuen Bundesländer und 3 Prozentpunkte unter dem Bundesdurchschnitt, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag in Erfurt mitteilte.

Die Zahl der Beschäftigten nahm um 5 Prozent zu, die der geleisteten Arbeitsstunden stieg um 3,6 Prozent. Aufgrund des Umsatz- und Beschäftigungsanstieges erhöhte sich die Umsatzproduktivität in Thüringen von Januar bis Dezember 2017 um 0,6 Prozent gegenüber dem Ergebnis von 2016. Mit rund 155 000 Euro Umsatz je Beschäftigten fehlten zum Wert in den Neuen Bundesländern noch 9000 Euro (164 000 Euro Umsatz je Beschäftigten) und zum Bundesergebnis (176 000 Euro Umsatz je Beschäftigten) 21 000 Euro.

Die Löhne stiegen 2017 im Thüringer Bauhauptgewerbe um 6,7 Prozent. In den Neuen Bundesländern waren es 5,4 Prozent und deutschlandweit um 7,8 Prozent.