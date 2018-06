Nach Brand in London: In Sachsen keine Beanstandungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Ein Jahr nach dem verheerenden Hochhausbrand in London mit 72 Toten gibt es in Sachsen keine Probleme mit dem Brandschutz bei Hochhäusern. Mit Blick auf die Katastrophe werde die Sicherheit weiter überprüft. Wesentliche Beanstandungen gebe es nach derzeitigem Stand aber nicht, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Eine Abfrage bei den unteren Bauaufsichtsbehörden werde noch ausgewertet. Leicht entflammbare Dämmmaterialien an der Fassade, die beim Londoner Hochhausbrand eine Rolle gespielt haben sollen, seien in Sachsen aber sowieso nicht zulässig.