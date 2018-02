Erste Bilanzvorlage für neuen ING-Diba-Chef Nick Jue

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Hat die ING-Diba 2017 ihre Rekordjagd fortgesetzt? Die Antwort gibt der neue Chef der Direktbank, Nick Jue, an diesem Donnerstag (10.30 Uhr) bei der Bilanzvorlage in Frankfurt. 2016 war das Ergebnis vor Steuern auf gut 1,2 Milliarden Euro geklettert, der Überschuss erreichte 859 Millionen Euro. Auf jeden Fall bei der Kundenzahl ging es im vergangenen Jahr weiter nach oben: Europas größte Direktbank hat inzwischen mehr als 9 Millionen Privatkunden in Deutschland und Österreich. Jue, der das Institut seit Juni führt, will die Rolle der ING-Diba als Hausbank stärken, um so künftig mehr Geschäft mit einzelnen Kunden zu machen.