Bahn-Bauarbeiten: Vollsperrung zwischen Hamm und Dortmund

Hamm (dpa/lnw) - Auf Bahnfahrer kommt im östlichen Ruhrgebiet in den Sommerferien eine weitere wochenlange Streckensperrung zu. Heute informieren Deutsche Bahn und der zuständige Verkehrsverband NWL über die umfangreichen Bauarbeiten zwischen den Bahnhöfen Dortmund und Hamm vom 14. Juli bis zum 10. September sowie die Auswirkungen für Nah- und Fernverkehr. Während der rund zwei Monate andauernden Sperrung sollen Schienen und Weichen erneuert, die Oberleitungen modernisiert und die Bahnhöfe für den geplanten Rhein-Ruhr-Express fit gemacht werden. Dafür muss der Schienenverkehr auf beiden zwischen Hamm und Dortmund verlaufenden Gleisen ruhen.

Mehr als 1000 Baustellen plant die Bahn in diesem Jahr allein in Nordrhein-Westfalen. Fast 1,3 Milliarden Euro will das Unternehmen dafür aufwenden. Hinter sich gebracht haben Pendler bereits die Vollsperrung der stark befahrenen Ruhrgebietsstrecke zwischen Essen und Duisburg während der Osterferien. Dort steht im Oktober eine weitere Sperrung für den Abriss einer Brücke an. Streckensperrungen für Bauarbeiten an neun Bahnhöfen zwischen Aachen und Mönchengladbach sorgen ebenfalls im Sommer für Behinderungen im Südwesten.