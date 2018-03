Hochbahn verspricht WLAN an allen U-Bahnhöfen bis Ende 2018

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Hochbahn will alle U-Bahnhöfe der Stadt bis Ende des Jahres mit WLAN ausstatten. "Derzeit sind bereits 50 der 91 Stationen ausgerüstet", sagte Vorstandschef Henrik Falk am Donnerstag. Anders als bei der Busflotte mit rund 1000 Fahrzeugen, die bereits mithilfe von Routern komplett über den Funknetzzugang verfügen, müssten an den U-Haltestellen extra Glasfaserkabel verlegt werden. Dadurch sei jedoch auch eine sehr hohe Übertragungsrate möglich.

Die im November vergangenen Jahres für zwei Wochen erprobte "Platzampel" habe sich dagegen nicht bewährt. Sie sollte den Fahrgästen signalisieren, wie voll oder leer ein Waggon ist und entsprechend an der Bahnsteigdecke in roten, gelben oder grünen Leuchtstreifen aufleuchten. Dadurch sollten die Passagiere besser über den Zug verteilt werden. Dieser Service sei jedoch kaum angenommen worden. "In der Realität gibt es nahezu null Bewegung. Es wird folglich beim Prototypen bleiben", sagte Falk.