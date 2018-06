Mann auf Gleisen: Kein S-Bahn-Verkehr an der Hermannstraße

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der S-Bahn-Verkehr auf der Berliner Ringbahn ist am Dienstag zwischen den Stationen Neukölln und Tempelhof in beiden Richtungen zeitweise eingestellt worden. Grund war ein Polizeieinsatz wegen eines Mannes, der sich am Bahnhof Hermannstraße im Gleisbereich aufgehalten habe, sagte ein Bahnsprecher. Der Unbekannte sei vormittags zunächst unter einem Hohlraum an der Bahnsteigkante entdeckt worden. "Er ist von dort unter einen abgestellten Zug geklettert", erklärte der Sprecher weiter. Erst mittags konnten Polizeikräfte den Mann auf den Bahnsteig bringen.

Aus Sicherheitsgründen wurde der S-Bahnverkehr in diesem Abschnitt eingestellt und der Bahnsteig geräumt. Alle Stromschienen mussten abgeschaltet werden. Die Bundespolizei war mit Unterstützung der Polizei Berlin vor Ort.

Neben den Ringbahnlinien S41 und S42 zwischen Neukölln und Tempelhof fielen auch Züge der Linien S45, S46 und S47 zwischen Neukölln und Südkreuz aus.