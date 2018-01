VW-Kernmarke führt neues Vorstandsressort E-Mobilität ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa) - Die Volkswagen-Kernmarke VW setzt immer stärker auf E-Mobilität und führt dafür ein eigenständiges Vorstandsressort ein. Die Verantwortung übernehme von Februar an Thomas Ulbrich (51), bisher Vorstand für Produktion und Logistik der Marke, teilte der Autobauer am Dienstag in Wolfsburg mit. Sein Nachfolger als Produktionsvorstand der Marke werde Andreas Tostmann (55), der bislang in gleicher Position für die Marke Seat zuständig war.

Das neue Vorstandsressort umfasst den Angaben zufolge die Produktion von Elektroautos an den künftigen weltweiten E-Standorten der Marke, außerdem den "Aufbau von Europas größtem Kompetenzzentrum für E-Fahrzeuge in Zwickau".

Ulbrich ist den Angaben zufolge Diplom-Ingenieur Fahrzeugbau und arbeitet seit 1989 im Volkswagen-Konzern. 2008 wurde er Produktionsvorstand der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge, seit April 2014 ist er Vorstand für Produktion und Logistik der Marke VW Pkw. Tostmann sei Diplom-Wirtschaftsingenieur und arbeite seit 1990 bei Volkswagen. 2001 wurde er Werkleiter in Salzgitter, 2007 übernahm er den Vorstandsvorsitz von Volkswagen Slowakei und seit Dezember 2011 ist er Produktionsvorstand von Seat.