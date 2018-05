Kieler Oberbürgermeister kritisiert Habeck-Vorstoß

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Im Konflikt um ein drohendes Fahrverbot für ältere Dieselautos auf einer Schnellstraße in Kiel hat Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) Umweltminister Robert Habeck (Grüne) kritisiert. Kämpfer zeigte sich am Dienstag verwundert, dass Habeck in einem Arbeitspapier schon harte Fahrverbote aufgeführt habe, obwohl die angeforderten fachlichen Gutachten noch gar nicht vorlägen. "Das finden wir fachlich etwas irritierend." Dies erhöhe noch vorhandene Verunsicherungen, die sehr misslich seien.

"Die Verhältnismäßigkeit wird am Ende das ganz Entscheidende sein", sagte Kämpfer. So sei zu berücksichtigen, welche Folgen Ausweichverkehr haben wird. Bei längeren Umwegen könne der Schadstoffausstoß multipliziert werden.

"Das ist nachher eine fachlich hochkomplexe Debatte und dafür braucht man aus unserer Sicht zwingend die Gutachten", sagte Kämpfer. Alles andere seien höchst angreifbare Vermutungen und Vorüberlegungen. "Wir müssen überprüfen, ob wir damit jetzt überhaupt etwas anfangen können", sagte Kämpfer. "Jedes Reden von Fahrverboten, bevor die Gutachten vorliegen, ist aus unserer Sicht fahrlässig."

Wenn in diesem frühen Stadium schon als Schlussfolgerung stehe, was am Ende stehen solle, könne der eine oder andere fragen, "ob denn überhaupt noch die politische Unvoreingenommenheit da ist", sagte Kämpfer. Alle stünden unter starkem Erwartungsdruck. Ein Ministerium stehe besonders unter dem Druck, Handlungsfähigkeit für den Gesundheitsschutz zu zeigen. Aber das dürfe nicht dazu führen, fachlich unseriös zu handeln. Er könne sich auch überhaupt nicht vorstellen, dass Habeck als Minister so etwas am Ende tun werde.