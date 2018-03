Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Im Streit um dicke Luft in den Städten hält Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies Diesel-Fahrverbote weiter nicht für notwendig. Einer Modellrechnung zufolge müsse die Autoindustrie 100 Prozent der schmutzigen Euro-5-Dieselautos per Software-Update umrüsten statt etwa zwei Drittel, forderte der SPD-Politiker am Montag in Hannover nach Gesprächen mit Vertretern der betroffenen Städte. Außerdem rief er den Bund dazu auf, die rechtlichen Grundlagen einer Hardware-Nachrüstung der Abgasreinigung zu schaffen.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte Diesel-Fahrverbote in Ausnahmefällen erlaubt, aber gleichzeitig auf die Verhältnismäßigkeit möglicher Maßnahmen gepocht. Im Falle Niedersachsens wurde der Stickstoffdioxid-Grenzwert von 40 Mikrogramm je Kubikmeter im vergangenen Jahr in Hannover (48 Mikrogramm), Hildesheim (42), Oldenburg (49) und Osnabrück (46) überschritten.

Lies sagte, auch über 2019 hinaus werde es noch leichte Grenzwertüberschreitungen in Hannover und Oldenburg geben, dies sei aber "händelbar". Der Oldenburger Oberbürgermeister Jürgen Krogmann sagte: "Meine Forderung ist, dass die Autoindustrie sich nicht nur mit Softwareupdates und Marketinginstrumenten beteiligt, sondern auch bei Hardwarenachrüstung." Er sei verhalten optimistisch, etwa mit Hilfe der Busflottenerneuerung Fahrverbote verhindern zu können.