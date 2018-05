Tiefensee: Habe mir bessere Auslastung gewünscht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Eisenach (dpa/th) - Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hat zurückhaltend auf die Einigung zur Zukunft des Autobauers Opel reagiert. Er hätte sich eine bessere Auslastung und breitere Aufstellung des Opel-Werks in Eisenach gewünscht, erklärte Tiefensee am Mittwoch nach Ministeriumsangaben. Schmerzhaft sei die Verringerung der Belegschaft um bis zu 450 Stellen. Daran ändere auch nicht, dass die Mitarbeiter auf freiwilliger Basis ausscheiden könnten. "Das ist der schwierige Teil des jetzt gefundenen Kompromisses", so der Minister. In dem Eisenacher Opel-Werk, einem der großen Industriearbeitgeber in Thüringen, sind bisher rund 1800 Mitarbeiter beschäftigt.

Nach Verhandlungsergebnissen von Dienstagabend sollen nun auch für das Eisenacher Werk Investitionen, die über Wochen blockiert waren, freigegeben werden. In der Autofabrik, in der derzeit die Kleinwagenmodelle Corsa und Adam vom Band rollen, wird danach künftig nur noch der große Geländewagen Grandland inklusive einer Hybridversion gebaut. Thüringens Landesregierung sowie die IG Metall hatten die Produktion von weiterhin zwei Modellen gefordert, um das Anfang der 1990er Jahre gebaut Werk besser auszulasten.