Batteriehersteller Akasol strebt Ende Juni an die Börse

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Der Darmstädter Batteriesystem-Anbieter Akasol drückt bei seinem geplanten Börsengang aufs Tempo. Der Gang aufs Parkett solle am 29. Juni an der Frankfurter Wertpapierbörse stattfinden und einen Bruttoerlös von 100 Millionen Euro einbringen, teilte das Unternehmen am Freitag in Darmstadt mit. Dabei sollten 2,1 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie 150 000 Papiere aus dem Besitz der bisherigen Anteilseigner an Investoren gehen. Die Preisspanne für das Angebot, das von 18. bis 27. Juni läuft, liegt bei 48,50 Euro bis 64,50 Euro je Aktie, hieß es weiter.

Akasol will mit dem Geld die Produktionskapazitäten am Standort Langen verdoppeln, 2019 ein Werk in den USA errichten und Übernahmen stemmen. Die Firma mit 110 Mitarbeitern, die mehrheitlich der baden-württembergischen Schulz Gruppe gehört, stellt Batteriesysteme für Busse, Bahnen, Lkws, Industriefahrzeuge und Boote her. Zu den größten Kunden zählen Daimler und Volvo. Die Hessen profitieren von der Diesel-Abgaskrise und der Debatte um dreckige Luft. Immer mehr Städte, darunter Wiesbaden, stellen ihren Nahverkehr auf E-Busse um.