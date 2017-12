Mainz, Koblenz und Ludwigshafen gegen Diesel-Fahrverbote

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz/Koblenz/Ludwigshafen (dpa/lrs) - Im neuen Jahr drohen Diesel-Fahrverbote - die in Rheinland-Pfalz betroffenen Städte stemmen sich aber dagegen. Mit verschiedenen Projekten wollen Mainz, Koblenz/Neuwied und Worms/Frankenthal/Ludwigshafen erreichen, dass die Schadstoffbelastung sinkt. Konkret geht es etwa um mehr Fußgänger und Radfahrer in den Städten, die Anschaffung von Brennstoff- und E-Bussen, den Ausbau von Carsharing und die generelle Förderung von elektrischem Verkehr. Aber es gibt auch ungewöhnlichere Ideen, wie eine fast staubfreie Straßenreinigung in Mainz und große, mit Moos und anderen Pflanzen bewachsene Wände in Koblenz.

In vielen Kommunen werden Grenzwerte für den Ausstoß gefährlicher Stickoxide andauernd überschritten. Es drohen daher gerichtlich erzwungene Diesel-Fahrverbote. Rund 90 Städte in Deutschland kämpfen mit zu hohen Werten. Am 22. Februar wird eine Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig erwartet. Bis dahin ruhen die anderen Verfahren, die auch die drei Städte in Rheinland-Pfalz betreffen.

Ende November war bei einem Spitzentreffen von Bund, Ländern und Kommunen bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) der Startschuss für konkrete Projekte für bessere Luft gefallen. Dafür stehen eine Milliarde Euro zur Verfügung. Ein Viertel der Kosten soll die Autobranche übernehmen.