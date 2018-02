Spezialmaschine für Abriss von AKW-Kühlturm erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mülheim-Kärlich (dpa/lrs) - Der Energiekonzern RWE erwartet die Ankunft der Spezialmaschine für den Abriss des Kühlturms am stillgelegten Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich in den kommenden Tagen. "Es ist ein Prototyp", sagte AKW-Sprecherin Dagmar Butz der Deutschen Presse-Agentur. Die Maschine sei von einer Firma im Raum Erfurt produziert worden.

Der mehrmals verschobene Start des Turmabrisses sei inzwischen im März oder April geplant. "Das ist vom Wetter abhängig", erklärte Butz. Im Winter sei es zu kalt und windig für die Arbeit von Spezialisten, die hoch oben die Maschine steuern müssten. Mit 162 Metern ist der Kühlturm nahe Koblenz höher als der Kölner Dom.

RWE will den Turm am Rhein nach wie vor bis Ende 2018 abreißen. Mögliche Verzögerungen und die Winterruhe wurden laut Butz von Anfang an einkalkuliert. Schließlich sei es das erste Mal, dass ein Kühlturm von einem Roboter von oben her spiralförmig abgeknabbert werde.

Das Innere des weithin sichtbaren Turms ist bereits entkernt. 5000 Tonnen Beton wurden dafür abgebrochen. "Bei der Kühlturmschale fallen weitere 18 000 Tonnen Beton an", sagte die AKW-Sprecherin. Der Turmabriss werde mehrere Monate dauern. Das Abbruchmaterial werde von anderen Firmen recycelt.

Der Reaktor war nur 13 Monate in Betrieb. 1988 ging er nach einer Verfügung des Bundesverwaltungsgerichts für immer vom Netz. Bei den Planungen war die Erdbebengefahr nicht ausreichend berücksichtigt worden. Der Abriss der Anlage läuft bereits seit 2004 und dauert voraussichtlich noch ein weiteres Jahrzehnt.