Elsass: Vorbereitung auf die Zeit nach AKW Fessenheim

Colmar/Fessenheim (dpa) - Frankreich will das Elsass auf die Zeit nach der geplanten Schließung des umstrittenen Atomkraftwerks Fessenheim vorbereiten. Der französische Umweltstaatssekretär Sébastien Lecornu richtet dazu heute in Colmar ein Steuerungskomitee ein, das sich mit neuen wirtschaftlichen Perspektiven für die Region an der Grenze zu Baden-Württemberg befassen soll. Anschließend ist eine Pressekonferenz geplant.

Fessenheim ist das älteste Atomkraftwerk Frankreichs, das noch in Betrieb ist. Die beiden Reaktoren direkt an der deutschen Grenze sollen endgültig abgeschaltet werden, wenn der neue Atomreaktor in Flamanville am Ärmelkanal in Betrieb geht. Dies peilt der Stromkonzern EDF nach zahlreichen Verzögerungen für Ende dieses Jahres an. Deutschland fordert schon länger die Abschaltung der Anlage, die Kritiker für ein Sicherheitsrisiko halten.

In Frankreich gibt es dagegen nach wie vor Widerstand gegen die Schließungspläne. In Fessenheim und Umgebung werden Wirtschaftseinbußen befürchtet.