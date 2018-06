Bauern laden zum Tag des offenen Hofes ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Über den Alltag in landwirtschaftlichen Betrieben können sich Interessierte an diesem Sonntag beim "Tag des offenen Hofes" informieren. 33 Betriebe öffnen dazu in Schleswig-Holstein ihre Türen. Das Spektrum reicht vom Kartoffelanbau über Himbeer- und Ziegenhöfe bis zur Milchproduktion. Besucher bekommen Einblicke in die Praxis und können mit den Landwirten ins Gespräch kommen. Sie zeigen den Gästen auch, wie die Tiere leben und wie Lebensmittel produziert werden.

Der Landesbauernverband organisiert den "Tag des offenen Hofes" und wird dabei vom Landwirtschaftsministerium unterstützt. Den Besuchern verspricht der Bauernverband "Landwirtschaft zum Anfassen". Die Landwirte bieten ihren Gästen auch Spiel und Spaß sowie allerlei Leckereien an.