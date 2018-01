Umweltministerium stellt Zahl der Ökolandbauern vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Immer mehr Landwirte in Hessen steigen auf eine ökologische Bewirtschaftung um. Die Zahlen will das Umweltministerium in Wiesbaden heute bekanntgeben. Hintergrund ist das Hessische Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen, das eine besonders nachhaltige Landwirtschaft fördern soll. Ökolandbauern erhalten dabei einen finanziellen Ausgleich, zum Beispiel für Einbußen beim Ertrag. Die Richtlinien des Programms, etwa zum Verzicht auf bestimmte Pflanzenschutzmittel, sind seit 2015 in Kraft.