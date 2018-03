Beste Schafböcke präsentieren sich bei Auktion in Kölsa

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kölsa/Halle (dpa) - Charollais, Texel, Suffolk oder Leineschaf: Bei einer Auktion in Kölsa (Landkreis Nordsachsen) führen Schafzüchter aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am 22. März ihre besten Böcke durch den Ring. Es sollen rund 160 Zuchtböcke zwölf verschiedener Rassen den Besitzer wechseln, wie der Landesschafzuchtverband Sachsen-Anhalt am Donnerstag in Halle mitteilte. Die Auktion werde gemeinsam mit den Verbänden aus Sachsen, Thüringen, Brandenburg und Niedersachsen veranstaltet. Es ist die elfte Ausgabe.

Halter und Züchter würden aus ganz Deutschland anreisen, auch weil parallel etwa 40 Elite-Böcke der weit verbreiteten Wirtschaftsrasse Merinofleischschaf aufgetrieben werden. Einen Tag vor der Versteigerung bewertet eine Jury die Schafböcke. Geboten werden kann laut Verband ausschließlich auf Tiere der ersten und zweiten Wertklasse.