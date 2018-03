16 000 Hektar Streuobstwiesen in Rheinland-Pfalz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Rund 16 000 Hektar Streuobstwiesen gibt es in Rheinland-Pfalz. Das schätzt das Umweltministerium in Mainz, wie aus einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Fraktion hervorgeht. Beim Streuobstbau stehen hohe, starke Bäume mit breiten Kronen zusammen, und zwar etwa 30 Bäume pro Hektar gleichmäßig verteilt - im Gegensatz zum niederstämmigen Plantagenobstbau in Reihen. 591 Obstsorten aus 14 Obstarten sind in den Streuobstwiesen in Rheinland-Pfalz erfasst. Dazu zählen neben Äpfeln auch Pflaumen, Kirschen, Edelkastanien, Quitten und Mandeln.