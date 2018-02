Burnout bei Bauern: Modellregion für Prävention

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Horstedt/Kiel (dpa/lno) - Bürokratie, Preisdruck und ein schlechtes Image in der Öffentlichkeit: Burnout, Depressionen und andere psychische Erkrankungen sind auch in den sogenannten grünen Berufen immer häufiger festzustellen. Seit einigen Jahren stehen sie auf Platz zwei der Erwerbsminderungsstatistik der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG). Die Versicherung will diesem gefährlichen Trend entgegenwirken und Hilfe anbieten, bevor es tatsächlich zu einer schweren Erkrankung kommt. Sie entwickelt gerade ein umfassendes Präventionsangebot zum Thema. Modellregionen sind Schleswig-Holstein und Bayern.

In dem Modell werden neben einem klassischen Informationsangebot wie Seminare und Beratungen auch Selbsthilfetools zum Thema Burnout und Depressionen erprobt. Aussagen zur Wirksamkeit sollen mittels einer Studie erhoben werden. Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt.