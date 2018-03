Finale der Landesmelkmeisterschaften in Güstrow

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Güstrow (dpa/mv) - In Güstrow werden am heutigen Donnerstag (12.00 Uhr) die Sieger bei den diesjährigen Melkmeisterschaften in Mecklenburg-Vorpommern geehrt. Die 16 Frauen und Männer mussten erst einen Praxisteil absolvieren und messen am Donnerstag ihr Wissen in der Theorie. Beim Praxistest in Plauerhagen wurden je acht Kühe auf das Melken vorbereitet, die Melkmaschine angesetzt und das Euter danach wieder desinfiziert. Die Landesmeisterschaft findet alle zwei Jahre statt. Es gibt zwei Altersklassen. Die drei Besten in der Klasse unter 25 Jahren - wo es sechs Starter gibt - werden den Nordosten im April in Niedersachsen bei der Bundesmeisterschaft vertreten.