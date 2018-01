Bauernbund will Nachbesserung bei Wolfsverordnung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Groß Kreutz (dpa/bb) - Der Brandenburger Bauernbund will Korrekturen an der erst im Dezember unterzeichneten ersten Wolfsverordnung erreichen. Auf einer Pressekonferenz will heute in Groß Kreutz (Potsdam-Mittelmark) Bauernbund-Präsident Marco Hintze Forderungen vorstellen. Aus Sicht des Bundes ist der lange diskutierte Kompromiss wirkungslos. Weidetierhalter würden dem Wolf weiter wehrlos gegenüber stehen.

Die zu Jahresanfang in Kraft getretene Wolfsverordnung erlaubt als letztes Mittel den Abschuss, wenn andere Maßnahmen wie Verscheuchen oder Schutzzäune keinen Erfolg bringen. Die Brandenburger Verordnung ist die erste bundesweit. Das Land hat derzeit die meisten Wölfe mit 22 Rudeln, zwei Paaren und zwei Einzelgängern.

Dem Bauernbund gehören vor allem in den neuen Bundesländern Familienbetriebe in der Landwirtschaft an.