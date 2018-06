Bauernverband fürchtet Millionen-Einbußen für Landwirte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Der Thüringer Bauernverband hat die Reform-Pläne bei der EU-Agrarförderung scharf kritisiert. Seinen Berechnungen zufolge würden sie 45 Millionen Euro weniger für die Landwirte im Freistaat bedeuten, wie der Verband am Freitag mitteilte. Darin sei allerdings der Faktor Arbeit nicht berücksichtigt. "Wenn die Vorschläge Wirklichkeit werden, verlieren die Direktzahlungen ihre bisherige Funktion als planbare einkommensstützende Zahlungen für die meisten Thüringer Landwirte", hieß es von Thüringens Bauern-Präsident Klaus Wagner in der Mitteilung.

Die EU-Kommission legte am Freitag unter anderem ihre Pläne für die künftige Agrar-Förderung in der Gemeinschaft vor. Demnach ist für Direktzahlungen an die Bauern eine Obergrenze vorgesehen. Ab 60 000 Euro pro Betrieb sollen die Gelder reduziert und bei 100 000 Euro vollständig gekappt werden. Dabei sollen aber Arbeits- und Gehaltskosten - etwa bei Höfen mit sehr vielen Angestellten - in Betracht gezogen werden.

Eine Kappung der Direktzahlungen sei ein "Schlag ins Gesicht der ostdeutschen Landwirtschaft", hieß es in der Erklärung des Thüringer Bauernverbandes. Bisher richteten sich die Direktzahlungen in erster Linie nach der Größe der bewirtschafteten Fläche. Laut Bauernverband wären bei einer Kappung von 100 000 Euro in Thüringen 375 Betriebe betroffen, die zusammen rund 500 000 Hektar bewirtschafteten. Das entspreche fast zwei Drittel der landwirtschaftlich genutzten Fläche im Freistaat.