Vorgeschmack auf Brandenburg-Halle bei Grüner Woche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In der Brandenburg-Halle auf der Grünen Woche machen Landwirte, Lebensmittelbetriebe und Touristiker von Freitag an Werbung für das Nachbarland Berlins. Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) stellt heute in der Berliner Landesvertretung die Teilnehmer und das Programm vor. Die Aussteller wollen ihre Erzeugnisse bekannt machen und neue Kunden gewinnen. Brandenburg ist mit einer eigenen Halle zum 26. Mal auf der weltgrößten Messe der Agrar- und Ernährungswirtschaft vertreten. Auf der Bühne wird an jedem Tag der Messe-Woche ein musikalisches Programm geboten. Im Kochstudio präsentieren Köche der Regionen Rezepte mit Zutaten aus dem Land.

Auch in diesem Jahr rechnen die Veranstalter mit rund 400 000 Besuchern auf der Grünen Woche, darunter bis zu 100 000 Fachbesucher. Die Unternehmen probieren in Berlin auch aus, wie gut neue Produkte beim Publikum ankommen.