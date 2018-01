Sachsen gestaltet Ländertag auf der Grünen Woche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Sachsen steht heute im Fokus der Internationalen Grünen Woche in Berlin. Dann bestreitet der Freistaat den Ländertag auf der Nahrungsmittelmesse. Agrarminister Thomas Schmidt (CDU) will nicht nur sächsischen Ausstellern einen Besuch abstatten, sondern auch die Werbetrommel für Lebensmittel aus dem Freistaat rühren. In diesem Jahr ist die Branche in der Sachsenhalle mit 35 Unternehmen und Verbände präsent. Mit seinen Kennziffern kann sich Sachsen auf der Grünen Woche durchaus sehen lassen. Nach vorläufigen Daten erzielte die hiesige Ernährungswirtschaft 2017 einen Umsatz von 5,8 Milliarden Euro. Sie gibt mehr als 20 000 Beschäftigten in 370 Firmen Lohn und Brot.