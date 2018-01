Brandenburger Aussteller wollen erneut zur Grünen Woche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Brandenburger Halle auf der Grünen Woche in Berlin war für die Aussteller nach Angaben des Agrarministeriums ein Erfolg. 85 Prozent der Unternehmen kündigten an, im kommenden Jahr erneut dabei sein zu wollen, sagte Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Sonntag zum Abschluss der Messe. "Das ist aus meiner Sicht keine Selbstverständlichkeit."

An 75 Verkaufsständen hatten in den vergangenen zehn Tagen Betriebe aus der Agrar- und Lebensmittelbranche, Landkreise und Tourismusunternehmen ihre Produkte und Leistungen vorgestellt. Zudem konnten die Vertreter mit Kunden und Besuchern ins Gespräch kommen.