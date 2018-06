Brandenburger Spargelbauern ziehen Bilanz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Beelitz (dpa/bb) - Für die Brandenburger Spargelbauern geht mit dem Johannistag am 24. Juni eine eher durchwachsene Saison zu Ende. "Es war ein sehr turbulentes Jahr", sagte Jürgen Jakobs, Vorsitzender des Vereins Beelitzer Spargel und Geschäftsführer von Jakobs Spargelhöfen in Beelitz (Potsdam-Mittelmark). Es sei viel Arbeit für wenig Geld gewesen, sagte er in einer ersten Bilanz. Nach einem späten Start habe die Ernte mit besserem Wetter rasant Fahrt aufgenommen. Teilweise musste Ware zu Tiefstpreisen verkauft werden. Sie lagen für ein Kilo auf dem Niveau wie vor zehn Jahren im Großhandel. Als einzige konnten nach Angaben von Jakobs die Verbraucher von dem Überangebot profitieren: der Spargel war äußerst preisgünstig.